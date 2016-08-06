Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:1
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
6 авг. 2016, 13:00 МСК
6.08.2016, 13:00 МСК
суббота
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы