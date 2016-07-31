Матч завершен
Волгарь
Астрахань
0:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
31 июля 2016, 18:00 МСК
31.07.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы