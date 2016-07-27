Матч завершен
Факел
Воронеж
1:1
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
27 июля 2016, 19:00 МСК
27.07.2016, 19:00 МСК
среда
Денис Шпилев
Денис Шпилев
Главный Судья
Составы