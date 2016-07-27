Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:3
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
27 июля 2016, 15:30 МСК
27.07.2016, 15:30 МСК
среда
Андрей Фисенко
Андрей Фисенко
Главный Судья
Составы