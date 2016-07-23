Матч завершен
Спартак-2
Москва
1:0
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
23 июля 2016, 18:00 МСК
23.07.2016, 18:00 МСК
суббота
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы