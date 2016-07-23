Матч завершен
Луч
Владивосток
0:2
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
23 июля 2016, 10:00 МСК
23.07.2016, 10:00 МСК
суббота
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы