Матч завершен
Волгарь
Астрахань
2:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
23 июля 2016, 18:00 МСК
23.07.2016, 18:00 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы