Матч завершен
Балтика
Калининград
0:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
23 июля 2016, 19:00 МСК
23.07.2016, 19:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы