Матч завершен
Динамо
Москва
3:1
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
23 июля 2016, 16:00 МСК
23.07.2016, 16:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы