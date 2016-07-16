Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
0:0
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
16 июля 2016, 18:00 МСК
16.07.2016, 18:00 МСК
суббота
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы