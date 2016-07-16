Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:2
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
16 июля 2016, 18:30 МСК
16.07.2016, 18:30 МСК
суббота
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы