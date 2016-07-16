Матч завершен
Факел
Воронеж
1:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
16 июля 2016, 18:00 МСК
16.07.2016, 18:00 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы