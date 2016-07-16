Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:0
Матч завершен
Динамо
Москва
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
16 июля 2016, 12:00 МСК
16.07.2016, 12:00 МСК
суббота
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы