Матч завершен
Волгарь
Астрахань
1:2
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
11 июля 2016, 17:30 МСК
11.07.2016, 17:30 МСК
понедельник
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы