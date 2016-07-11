Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
1:1
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
11 июля 2016, 19:00 МСК
11.07.2016, 19:00 МСК
понедельник
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы