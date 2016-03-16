Матч завершен
Тосно
Тосно
2:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
16 марта 2016, 16:00 МСК
16.03.2016, 16:00 МСК
среда
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
Составы