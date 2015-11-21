Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
21 нояб. 2015, 11:30 МСК
21.11.2015, 11:30 МСК
суббота
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
Составы