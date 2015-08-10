Матч завершен
Тюмень
Тюмень
2:0
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
10 авг. 2015, 17:00 МСК
10.08.2015, 17:00 МСК
понедельник
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы