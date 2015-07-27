Матч завершен
Томь
Томск
2:3
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
27 июля 2015, 16:45 МСК
27.07.2015, 16:45 МСК
понедельник
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы