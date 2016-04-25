Матч завершен
Армавир
Армавир
2:3
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
25 апр. 2016, 19:00 МСК
25.04.2016, 19:00 МСК
понедельник
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы