Матч завершен
Армавир
Армавир
0:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
3 апр. 2016, 17:00 МСК
3.04.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Юрий Апонасенко
Юрий Апонасенко
Главный Судья
Составы