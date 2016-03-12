Матч завершен
Армавир
Армавир
1:1
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
12 марта 2016, 17:00 МСК
12.03.2016, 17:00 МСК
суббота
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы