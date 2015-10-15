Матч завершен
Армавир
Армавир
1:2
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
15 окт. 2015, 15:45 МСК
15.10.2015, 15:45 МСК
четверг
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы