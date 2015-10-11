Матч завершен
Енисей
Красноярск
3:1
Матч завершен
Армавир
Армавир
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
11 окт. 2015, 13:00 МСК
11.10.2015, 13:00 МСК
воскресенье
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы