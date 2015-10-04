Матч завершен
Армавир
Армавир
1:2
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
4 окт. 2015, 16:00 МСК
4.10.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы