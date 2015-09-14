Матч завершен
Шинник
Ярославль
3:0
Матч завершен
Армавир
Армавир
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
14 сент. 2015, 18:30 МСК
14.09.2015, 18:30 МСК
понедельник
Денис Шпилев
Денис Шпилев
Главный Судья
Составы