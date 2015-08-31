Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:0
Матч завершен
Армавир
Армавир
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
31 авг. 2015, 17:00 МСК
31.08.2015, 17:00 МСК
понедельник
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы