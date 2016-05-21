Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
4:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
21 мая 2016, 13:00 МСК
21.05.2016, 13:00 МСК
суббота
Составы