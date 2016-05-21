Матч завершен
Сокол
Саратов
0:1
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
21 мая 2016, 16:00 МСК
21.05.2016, 16:00 МСК
суббота
Составы