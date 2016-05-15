Матч завершен
Шинник
Ярославль
5:0
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
15 мая 2016, 18:00 МСК
15.05.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Составы