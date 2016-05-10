Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
10 мая 2016, 18:30 МСК
10.05.2016, 18:30 МСК
вторник
Составы