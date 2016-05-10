Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:2
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
10 мая 2016, 12:00 МСК
10.05.2016, 12:00 МСК
вторник
Составы