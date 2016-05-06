Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
6 мая 2016, 18:00 МСК
6.05.2016, 18:00 МСК
пятница
Составы