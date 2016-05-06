Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:1
Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
6 мая 2016, 16:00 МСК
6.05.2016, 16:00 МСК
пятница
Составы