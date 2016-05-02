Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
2:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
2 мая 2016, 10:00 МСК
2.05.2016, 10:00 МСК
понедельник
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы