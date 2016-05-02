Матч завершен
Тюмень
Тюмень
3:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
2 мая 2016, 15:00 МСК
2.05.2016, 15:00 МСК
понедельник
Денис Шпилев
Денис Шпилев
Главный Судья
Составы