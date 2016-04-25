Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
25 апр. 2016, 18:30 МСК
25.04.2016, 18:30 МСК
понедельник
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы