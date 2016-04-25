Матч завершен
Томь
Томск
2:1
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
25 апр. 2016, 16:00 МСК
25.04.2016, 16:00 МСК
понедельник
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы