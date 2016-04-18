Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
18 апр. 2016, 12:00 МСК
18.04.2016, 12:00 МСК
понедельник
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы