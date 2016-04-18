Матч завершен
Сокол
Саратов
3:2
Матч завершен
Тосно
Тосно
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
18 апр. 2016, 19:00 МСК
18.04.2016, 19:00 МСК
понедельник
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
Составы