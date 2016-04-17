Матч завершен
Тюмень
Тюмень
2:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
17 апр. 2016, 15:00 МСК
17.04.2016, 15:00 МСК
воскресенье
Михаил Белов
Михаил Белов
Главный Судья
Составы