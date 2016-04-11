Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:1
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
11 апр. 2016, 15:00 МСК
11.04.2016, 15:00 МСК
понедельник
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы