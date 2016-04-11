Матч завершен
Томь
Томск
0:2
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
11 апр. 2016, 16:00 МСК
11.04.2016, 16:00 МСК
понедельник
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы