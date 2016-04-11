Матч завершен
Арсенал
Тула
0:0
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
11 апр. 2016, 19:00 МСК
11.04.2016, 19:00 МСК
понедельник
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы