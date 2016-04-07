Матч завершен
Волгарь
Астрахань
4:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
7 апр. 2016, 17:30 МСК
7.04.2016, 17:30 МСК
четверг
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
Составы