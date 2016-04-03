Матч завершен
Байкал
Иркутск
0:3
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
3 апр. 2016, 9:00 МСК
3.04.2016, 9:00 МСК
воскресенье
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы