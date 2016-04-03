Матч завершен
Факел
Воронеж
1:2
Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
3 апр. 2016, 18:00 МСК
3.04.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы