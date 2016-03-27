Матч завершен
Волгарь
Астрахань
1:1
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
27 марта 2016, 18:00 МСК
27.03.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы