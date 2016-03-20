Матч завершен
Спартак-2
Москва
4:3
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
20 марта 2016, 14:00 МСК
20.03.2016, 14:00 МСК
воскресенье
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы