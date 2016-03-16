Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:3
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
16 марта 2016, 15:00 МСК
16.03.2016, 15:00 МСК
среда
Денис Шпилев
Денис Шпилев
Главный Судья
Составы